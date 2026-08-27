Ioannidis e Suárez convocados para a visita do Sporting ao Rio Ave

Ausente por lesão, na jornada anterior, no triunfo contra o Alverca, Ioannidis “está [apto] para [o] jogo” em Vila do Conde, enquanto Suárez, que tem sido notícia devido a uma alegada insatisfação no clube e vontade de sair, é um “não assunto” para o treinador ‘verde e branco’.



“Esteve sempre esclarecido. Está a treinar bem, está focado, está convocado para o jogo de amanhã. É tão simples quanto isso. Falei com ele [Suárez] como [falei] com todos os outros [jogadores]”, refutou Rui Borges, questionado sobre se tinha conversado com o colombiano sobre a sua situação.



Após ter iniciado no banco os encontros com o Estrela da Amadora (2-2, fora) e o Vitória de Guimarães (3-2, casa), Suárez foi titular na receção ao Alverca e marcou o terceiro golo no triunfo dos ‘leões’ por 3-1.



Beneficiou, para isso, da lesão do companheiro e rival na luta pela posição, Ioannidis, que ficou de fora, na terceira jornada, devido a uma lombalgia da qual já se encontra recuperado.



“O Fotis [Ioannidis] treinou toda a semana, por isso, está apto e convocado para jogo. É só mesmo o [João] Simões, o [Salvador] Blopa e o Nuno Santos que estão no boletim [clínico]”, esclareceu o técnico.



A situação de Suárez, de resto, mereceu uma intervenção pública do presidente do Sporting, que vincou, a esse propósito, no domingo, que “ninguém está acima do clube”.



Frederico Varandas frisou o profissionalismo do avançado e deu como exemplo o antigo capitão do Sporting, Hjulmand, que terá sido afastado de um jogo, em fevereiro, devido um “comportamento menos profissional”.



Borges não confirmou, apesar de admitir que o mercado de transferências mexe com os jogadores.



“[Hjulmand] não deixa de ser um grande profissional, foi sempre o nosso capitão. É natural que o mercado mexa muito com os jogadores, continua a mexer e vai continuar a mexer, não só no Sporting”, desvalorizou.



O Sporting visita o Rio Ave na sexta-feira, em partida da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:15, no Estádio do Rio Ave Futebol Clube, em Vila do Conde.



A equipa orientada por Rui Borges segue em segundo lugar no campeonato, a dois pontos do FC Porto, e procura somar a terceira vitória consecutiva, após a entrada em falso, na visita ao Estrela da Amadora (2-2), a que se seguiram triunfos, em casa, frente a Vitória de Guimarães (3-2) e Alverca (3-1).



Os ‘verde e brancos’ sofreram golos em todas as jornadas e Rui Borges reconheceu “dificuldades” nos primeiros encontros da época, mas acredita que a equipa ‘leonina’ vai continuar a crescer frente ao Rio Ave.



“É uma equipa que estará motivada, que já conhece a dinâmica do seu treinador, já se conhecem mutuamente. E nós queremos muito dar seguimento àquilo que tem sido o nosso crescimento, apesar das dificuldades e [de] sabermos as dificuldades que vamos encontrar”, anotou o técnico.



O Rio Ave, orientado pelo grego Sotiris Sylaidopoulos, segue em 10.º lugar, com três pontos conquistados na jornada anterior, na visita ao Estoril (2-0), após derrotas nas primeiras duas rondas frente a Gil Vicente (1-0, fora) e FC Porto (2-0, casa).



