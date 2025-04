Japonês Hidemasa Morita reintegrado no treino do Sporting

Numa temporada em que tem sido muito afetado por lesões, Morita lesionou-se em 20 de março, ao serviço da seleção japonesa, e voltou agora aos treinos com o restante plantel, podendo ser opção para o encontro com o Boavista, no domingo, na 32.ª jornada da I Liga.



Um dia após o triunfo em casa do Rio Ave (2-1), que garantiu a presença na final da Taça de Portugal, o plantel leonino voltou aos treinos, com os titulares do encontro da segunda mão das meias-finais a fazerem apenas trabalho de recuperação.



Os jogadores do Sporting vão gozar uma folga na quinta-feira, voltando ao trabalho na sexta-feira, a dois dias da visita ao Estádio do Bessa.



Com quatro jogos por disputar, os ‘leões’ lideram o campeonato, com 72 pontos, os mesmos do Benfica, enquanto o Boavista é 17.º e penúltimo, com 21.