Japonês Morita de regresso aos treinos no Sporting

O médio japonês, de 27 anos, falhou os últimos dois encontros do Sporting, com o FC Porto (derrota por 2-1), da 20.ª ronda do campeonato, e Midtjylland (1-1), na quinta-feira, da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, mas hoje já integrou o apronto com o grupo.

De resto, o treinador Rúben Amorim continua privado apenas do médio Daniel Bragança, que continua em tratamento a uma lesão grave sofrida no verão passado.

Os `leões` voltam a treinar na sábado, pelas 10:30, na Academia Sporting, em Alcochete.

Na segunda-feira, o Sporting, quarto colocado, com 38 pontos, desloca-se a Trás-os-Montes para defrontar o Desportivo de Chaves, oitavo, com 26, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco, pelas 19:00, num encontro que será dirigido por António Nobre.