Jeremiah St. Juste deixa Sporting e assina pelo Feyenoord
O futebolista neerlandês Jeremiah St. Juste deixou o Sporting a custo zero e assinou um contrato até 2027 com o Feyenoord, anunciaram hoje os dois clubes.
“Jeremiah St. Juste regressou ao [estádio] De Kuip após seis anos e meio. O defesa, de 29 anos, chega de imediato, proveniente do Sporting a custo zero, e assina um contrato com o Feyenoord até meio de 2027, com opção de mais um ano”, lê-se no site do clube neerlandês.
Nas redes sociais, o Sporting despediu-se do neerlandês, agradecendo e desejando “boa sorte para o futuro”, além de lembrar os dois títulos de campeão português e a Taça de Portugal conquistados.
Afastado da equipa principal do Sporting quase desde o início da temporada, St. Juste, que apenas foi convocado para a Supertaça, na qual foi expulso no banco de suplentes, deixa os ‘leões’ após três temporadas e meia, num percurso marcado por inúmeras paragens por lesão, disputando 80 jogos.
Antes de chegar ao Sporting, St. Juste, que foi internacional jovem neerlandês, tinha passado pelo Heerenveen e pelo Feyenoord, nos Países Baixos, e pelo Mainz, na Alemanha.
