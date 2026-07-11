Jesse Derry confirmado no Sporting





(Com Lusa)

“O Sporting Clube de Portugal chegou a acordo com o Chelsea FC para a cedência de Jesse Derry à equipa principal de futebol. Com 19 anos, o extremo inglês, capaz de atuar em ambos os corredores, chega a Alvalade por empréstimo, válido para a temporada 2026/2027”, lê-se no comunicado dos ‘leões’.O avançado, de 19 anos, é internacional jovem por Inglaterra e está no Chelsea desde a temporada passada, depois de ter feito a formação no Crystal Palace, e chegou a fazer a estreia em 2025/26 pela equipa principal dos ‘blues’, com quem renovou na terça-feira até 2032.“Decidi vir para o Sporting para tentar ajudar o clube a ganhar títulos. Sei que essa é a principal ambição aqui e é isso que também quero fazer”, disse o inglês, aos canais do clube.Garantindo que “é uma sensação incrível” chegar ao Sporting, dizendo estar “muito ansioso por entrar em campo e jogar perante todos os adeptos”.“Quando penso no Sporting, penso em jogadores que entusiasmam os adeptos e em jovens jogadores. Vir para cá foi uma decisão muito fácil”, garantiu, considerando que este será “o lugar perfeito” para continuar a evoluir.Derry é o quinto reforço dos ‘leões’ para a nova temporada, juntando-se aos médios Pedro Lima, Sergi Altimira, Issa Doumbia e Silas Andersen.