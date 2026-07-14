Jesse Derry quer entusiasmar adeptos do Sporting com número do ídolo Cristiano Ronaldo

"Todos os colegas me acolheram muito bem e tem sido incrível até agora. Jogar hoje perante os adeptos foi muito bom, eles foram incríveis, e mal posso esperar por mais. Quando jogo, quero animar os adeptos. É assim que jogo e espero poder entusiasmar todos os adeptos e trazer-lhes alegria", afirmou aos jornalistas, após a vitória do Sporting sobre o pentacampeão escocês Celtic, por 4-1, em jogo particular disputado no Estádio Algarve.

Revelando que a experiência dos primeiros dias no estágio `leonino` "tem sido difícil por causa da barreira linguística", para ele e para os outros "novatos" do plantel, o futebolista emprestado pelo Chelsea elogiou o apoio dos colegas.

"Estou a aprender e os `rapazes` têm sido incríveis. Mal posso esperar por muitos mais jogos e também por terminar as minhas aulas de português, para poder falar português com todos", referiu.

O jogador de 19 anos salientou que "o estilo de jogo do Sporting ajuda muito" à sua adaptação, "assim como o campeonato [português], que é incrível", considerando que será "um privilégio" jogar no Estádio José Alvalade.

Jesse Derry confessou ainda ter escolhido o número `28`, que Cristiano Ronaldo usou no Sporting.

"Como todos, acho que o Ronaldo é um ídolo para todos. Ter o número dele nas minhas costas é um privilégio. Mal posso esperar para usá-lo ainda mais", frisou.

Afirmando-se surpreendido com o ritmo alto nos treinos e também na partida frente aos escoceses, admitindo que ficou "sem fôlego" depois de ter entrado no decorrer da segunda metade, o jovem extremo elogiou o treinador Rui Borges.

"É um treinador incrível. Como puderam ver hoje, a equipa jogou incrivelmente bem. Acho que temos uma grande equipa e que podemos fazer coisas boas esta temporada", apontou.

Jesse Derry revelou ainda ter falado com Geovany Quenda, ex-jogador dos `leões` que reforçou o Chelsea, mas antes de ter aceitado o convite da equipa portuguesa.

"Ele é um rapaz incrível, falámos um pouco, mas na altura eu não sabia que viria para aqui. Ele vai certamente dar-se muito bem no Chelsea. Substituí-lo? Não sei, ele joga do outro lado. Espero que sim. Ele era incrível quando jogava no Sporting", concluiu.

O Sporting venceu hoje o Celtic, por 4-1, com golos de Geny Catamo, Daniel Bragança (dois) e Ricardo Mangas, defrontando os franceses do Estrasburgo novamente no Estádio Algarve, na segunda-feira.