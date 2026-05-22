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João Matos despede-se do Sporting e do futsal
O futsal português prepara-se para dizer adeus a uma das maiores figuras da sua história. Depois de uma carreira marcada por títulos, liderança e uma ligação profunda ao clube, o capitão João Matos prepara-se para encerrar um percurso que ficará gravado para sempre na memória dos adeptos do Sporting e da modalidade.
Mais do que um jogador, João Matos transformou-se num símbolo leonino. Formado no clube, tornou-se uma das referências máximas da equipa principal, assumindo durante vários anos a braçadeira de capitão e tornando-se o atleta com mais jogos pelo futsal do Sporting.
Ao longo do seu percurso acumulou um impressionante palmarés, com múltiplos campeonatos nacionais, Taças de Portugal e conquistas europeias.
O anúncio foi feito pelo Sporting, nas redes sociais, através de um vídeo, que conta com um testemunho do internacional português.
"Quando se joga com amor, quando se joga com alma, não existe outro lugar." 🦁— Sporting CP (@SportingCP) May 22, 2026
Uma vida inteira de Leão ao peito com inúmeras conquistas. O teu nome ficará eternamente gravado na história do #FutsalSCP 🌟
João Matos termina a carreira no final da temporada 2025/2026. Obrigado… pic.twitter.com/ETorIGdGKi