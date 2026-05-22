João Matos despede-se do Sporting e do futsal

Mais do que um jogador, João Matos transformou-se num símbolo leonino. Formado no clube, tornou-se uma das referências máximas da equipa principal, assumindo durante vários anos a braçadeira de capitão e tornando-se o atleta com mais jogos pelo futsal do Sporting.





Ao longo do seu percurso acumulou um impressionante palmarés, com múltiplos campeonatos nacionais, Taças de Portugal e conquistas europeias.





O anúncio foi feito pelo Sporting, nas redes sociais, através de um vídeo, que conta com um testemunho do internacional português.



