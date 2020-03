João Pedro Sousa admite que jogo com Sporting "é de grande importância"

O técnico dos famalicenses, que não vencem há oito jogos (seis para o campeonato e dois para a Taça de Portugal), revelou ainda que, apesar dos maus resultados nas últimas jornadas (três empates e três derrotas), o Famalicão está preparado para vencer o Sporting, repetindo o que conseguiu em Alvalade (2-1).

"É um jogo importante para nós. Procuramos a vitória e a nossa forma de jogar. Isso é que nos tem trazido alguma inquietação. O Sporting é um adversário forte, mas penso que estamos preparados para o enfrentar e conseguir os três pontos", disse o treinador, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

João Pedro Sousa falou ainda do tempo que a sua equipa está sem vencer, mas mostrou-se confiante de que a situação vai mudar.

"É muito tempo para nós sem vencer. Quando ganhávamos, procurávamos perceber o porquê dessas vitórias, e o porquê de não estar bem nessas vitórias. E é isso que estamos a tentar fazer", frisou ainda.

O treinador atribui o facto de a equipa não vencer há oito jornadas a vários fatores, ainda assim, lembrou que tudo está a ser feito para reverter a situação.

"Não ganhamos por uma série de fatores. Não fomos competentes o suficiente para encontrar soluções, para conseguir ganhar. Também tivemos adversários difíceis. É um processo que temos de começar a trabalhar de outra forma. Mas, sem nunca nos desviarmos do nosso ADN", frisou.

Sobre o adversário, João Pedro Sousa lembrou a grandeza do clube e salientou as dificuldades que vai encontrar.

"Acredito que o Sporting é um clube muito grande. Tive a felicidade de trabalhar lá e sei bem como é. Eles têm de ganhar, mas a nossa preocupação é o nosso jogo, independentemente de o Sporting estar ou não em crise", disse.

O Famalicão, no sexto lugar, com 33 pontos, recebe o Sporting, no quarto lugar, com 39, às 20:00 horas de terça-feira, na partida que encerra a 23.ª jornada da I Liga de futebol.