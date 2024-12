João Pereira confiante num futuro "muito melhor" para o Sporting

Antes do encontro da sexta jornada da fase de liga da ‘Champions’, pouco se falou do jogo em si - e nada sobre o adversário, segundo na Liga belga e 22.º na competição europeia -, antes sobre o momento negativo dos ‘leões’, que vêm de três derrotas seguidas, todas sob o comando do novo técnico.



“Os resultados não têm sido o que se esperava, o João Pereira já não presta. O futebol vive à base de resultados. Eu não posso ter dúvidas no que penso e no que quero que a equipa faça. Não tenho dúvidas de que o futuro vai ser muito melhor do que tem sido até agora”, declarou o técnico, em conferência de imprensa.



Em Bruges, Pereira refletiu sobre o seu histórico no futebol, em que enfrentou dúvidas e críticas desde que era jogador, para defender a crença na mudança do rumo dos ‘verdes e brancos’, que, na Liga dos Campeões, somam 10 pontos, no 10.º lugar.



Negando quaisquer problemas ou incidentes no balneário após a derrota da última quinta-feira com o Moreirense (2-1), tem antes um plantel com “jogadores confiantes, que sabem que podem dar a volta” ao momento negativo.



“Agora, é entrar no jogo de amanhã [terça-feira] confiantes, concentrados, focados, alerta. (...) Jogar em bloco a atacar e a defender e controlar o jogo na maior parte do tempo, para termos mais oportunidades de golo e sairmos com uma vitória”, explicou.



À falta de perguntas sobre o adversário, que não perde há 10 jogos seguidos, ou questões táticas, o treinador focou-se ainda nos vários jovens que chamou para a viagem à Bélgica, todos eles aptos para jogar e merecedores da “plena confiança” de João Pereira.



“Neste momento, conto com os jogadores que estão no plantel da equipa principal e na equipa B. Podem jogar os miúdos, pode haver adaptação. A equipa vai jogar da mesma forma, porque treinam todos os dias. Se o Trincão jogasse naquela posição, saberia o que fazer. (...) É o bom de treinar e os jogadores reconhecerem o que os colegas fazem nas posições”, referiu, quando questionado sobre as lesões de Daniel Bragança e Hidemasa Morita no meio campo.



Também presente na conferência de imprensa, Geny Catamo confirmou a perceção do treinador sobre o plantel que lidera, que o moçambicano vê “confiante para inverter” o mau momento.



“Estamos mais confiantes e preparados. (...) O lance [de um dos golos do Moreirense] veio de uma decisão errada que tomei. Isso supera-se no trabalho, no dia-a-dia, e a equipa e os adeptos ajudaram-me. Para mim, já passou, a minha mentalidade está no jogo [com o Club Brugge]”, disse.



Como a equipa não está “acostumada a estes resultados, mas sim a ganhar”, o ambiente é de “tristeza pelo resultado”, nas últimas três derrotas, mas também “preparação para inverter” nos próximos.



O Sporting, campeão em título e líder da I Liga, é 10.º classificado na ‘Champions’, somando os mesmos 10 pontos que seis outros conjuntos.



O jogo entre Club Brugge e Sporting, da sexta jornada da fase de liga da ‘Champions’, está marcado para terça-feira, às 20:00, no Jan Breydelstadion, em Bruges.