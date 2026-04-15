João Pinheiro arbitra dérbi entre Sporting e Benfica na 30.ª jornada
O árbitro João Pinheiro vai dirigir a receção do Sporting ao Benfica, no domingo, no dérbi lisboeta da 30.ª jornada da I Liga, anunciou hoje o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
Nomeado na semana passada como único `juiz` luso para a fase final do Mundial2026, o árbitro da associação de Braga vai ser assistido por Bruno Jesus e Luciano Maia e terá Miguel Fonseca como quarto árbitro, cabendo a Rui Costa as funções de videoárbitro (VAR), coadjuvado por João Bessa Silva.
João Pinheiro, de 38 anos e internacional há 10 anos, entrou em 2025 na categoria de elite da FIFA e vai dirigir encontros `grandes` pela 20.ª vez, e segunda esta época, após ter arbitrado o empate entre Benfica e FC Porto (2-2), em 08 de março, no Estádio da Luz, em Lisboa, para a 25.ª ronda.
O bicampeão nacional Sporting, segundo classificado, com 71 pontos (menos um jogo), a cinco do líder isolado FC Porto, defronta o Benfica, terceiro, com 69, no domingo, às 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo da 30.ª jornada do campeonato.