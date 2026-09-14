João Simões regressa aos relvados pelo Sporting B cinco meses após operação

João Simões regressou oficialmente aos relvados esta segunda-feira, em Alcochete, entrando aos 63 minutos para o lugar de Samuel Justo, já na segunda parte da partida referente à sexta jornada da segunda liga.

O jogador tinha disputado o último jogo antes da lesão, em Inglaterra, no empate sem golos frente ao Arsenal, a 15 de abril deste ano.

A recuperar da operação a uma fratura no quinto metatarso do pé direito, o médio falhou os trabalhos de pré-época dos 'leões', às ordens do técnico Rui Borges, que já havia anunciado o seu regresso e reintegração para breve.

Na última terça-feira, véspera do encontro com o Galatasaray para a Liga dos Campeões, João Simões treinou sem limitações durante os 15 minutos de treino abertos à comunicação social, mas não fez parte do grupo de convocados.

Os companheiros da equipa principal Salvador Blopa, Ba, Maxi Araújo e Fresneda estiveram presentes nas bancadas do Estádio Aurélio Pereira e assistiram ao momento do regresso do jovem de 19 anos à competição.

c/ Lusa