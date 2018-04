Jogadores questionam palavras de Bruno de Carvalho, Sporting desmente

RTP Comentários 06 Abr, 2018, 17:06 / atualizado em 06 Abr, 2018, 17:22 | Sporting

Face à derrota de quinta-feira em Madrid em jogo da Liga Europa, o presidente Bruno de Carvalho teceu algumas críticas à prestação de alguns jogadores. Essas palavras surgiram num 'post' no facebook, mas o mesmo Bruno de Carvalho já veio desvalorizar publicamente que tenha expresso em tom crítico a sua análise ao jogo.





Esta sexta-feira o plantel do Sporting tinha agendado uma sessão de trabalho, mas a comunicação social desportiva dá conta de que o treino não decorreu normalmente, pois os jogadores exigiam a presença do presidente Bruno de Carvalho em Alvalade, onde iria decorrer a sessão de trabalho. No entanto, o dirigente esteve durante a manhã na Procuradoria-Geral da República e não se deslocou ao recinto 'leonino'.



A atitude dos futebolistas estaria relacionada com as palavras de Bruno de Carvalho no facebook após a derrota frente ao Atlético Madrid (0-2), em jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa.



Do lado do clube de Alvalade, o desmentido dessa informação não se fez esperar e o clube garante que os jogadores que alinharam frente ao Atlético Madrid fizeram banhos e massagens e os restantes uma sessão normal.