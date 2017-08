Jorge Jesus destaca enorme motivação e confiança vivida no Sporting

Lusa 26 Ago, 2017, 21:00 | Sporting

Na antevisão ao encontro de domingo frente aos `canarinhos`, o técnico elogiou as exibições da formação orientada por Pedro Emanuel, mas realçou a "responsabilidade" de arrecadar os três pontos.

"O importante neste momento é sentirmos a responsabilidade do jogo. O Estoril está a fazer um início de campeonato bom, com seis pontos e já fez seis golos. Sabendo que o Sporting vem de jogos favoráveis. A confiança e a motivação dos jogadores é enorme. O que importa é a responsabilidade de conquistar os três pontos e continuar nesta senda das vitórias", argumentou.

À exceção do extremo Daniel Podence, a contas com uma lesão na mão, Jorge Jesus tem todo o plantel à disposição, mas não assegurou uma eventual utilização na partida do capitão Adrien Silva, que saiu lesionado da última jornada diante do Vitória de Guimarães.

Sobre o mais recente reforço contratado pelo clube de Alvalade, o macedónio Ristovski, o treinador dos `leões` explicou que o lateral ainda se encontra em fase de adaptação e deixou rasgados elogios ao concorrente direto na posição.

"O Ristovski é um jogador que contratámos para fazer concorrência ao Piccini. Está a adaptar-se a Portugal, ao Sporting e aos processos da equipa. O Piccini é um jogador defensivamente muito forte e é muito difícil batê-lo. O Ristovski é uma alternativa e que pode estar convocatória para amanhã [domingo]", revelou.

Jorge Jesus abordou também a chamada de Fábio Coentrão à seleção portuguesa, recordando que as nove semanas de trabalho com o lateral foram benéficas para voltar a ter a normalidade nos "processos, nos níveis físicos e técnicos".

Por fim, o líder do plantel voltou a ser confrontado com o fecho do mercado, acreditando que ficará a "sofrer" até ao fecho [31 agosto].

"Até o mercado fechar não sei o que vai acontecer. Temos vários jogadores pretendidos por várias equipas e infelizmente para mim os nossos dois rivais [Benfica e FC Porto] estão tranquilos e quietinhos. Eu ainda estou a sofrer com esta situação", concluiu.

O Sporting, que reparte o primeiro lugar do campeonato com Benfica, Rio Ave e FC Porto com nove pontos, recebe o Estoril-Praia, sétimo com seis, no domingo, pelas 18:00, no Estádio José Alvalade, numa partida que será dirigida pelo árbitro Luís Godinho, da associação de Évora.