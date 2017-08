Jorge Jesus promete Sporting "supermotivado" para o Steaua

Lusa 14 Ago, 2017, 21:17 / atualizado em 14 Ago, 2017, 21:22 | Sporting

"A equipa está supermotivada e unida para este jogo com Steaua. Estamos a formar um grupo unido, em que há uma grande diferença entre ser amigo dentro e fora do campo. E fora dele é que é importante. Temos vindo a trabalhar este lado social", revelou o treinador do Sporting.



Fábio Coentrão não alinhou frente ao Vitória de Setúbal, na sexta-feira passada, para a Liga, nem sequer figura entre os convocados para o jogo com os romenos no Estádio José Alvalade, em Lisboa, mas Jesus conta com ele para o futuro imediato.



"O Fábio [Coentrão] faz parte das contratações, tal como o Mathieu, que fizemos para dar maior experiência à equipa. São dois jogadores com tarimba de 'Champions', que vão ajudar os colegas que não a têm", afirmou.



O treinador dos 'leões' admite que não conhece tão bem a equipa do Steaua como a do Desportivo das Aves e do Vitória de Setúbal, que o Sporting defrontou recentemente para a Liga portuguesa, mas garante que fez "o trabalho de casa".



"É uma eliminatória a dois jogos e para a vencer temos de ter qualidade de jogo, o que significa ter qualidade tática e de grupo. É esse caminho que andamos a fazer para ter alguma sustentabilidade, sem a qual não chegamos lá", disse Jorge Jesus, para quem, se o Sporting quer ser ambicioso e estar entre os melhores da Europa, terá de eliminar o Steaua.



Jesus Lembrou que os 'leões' estão no lugar 53 do 'ranking' da UEFA e que o Steaua já venceu a Taça dos Campeões Europeus (1986), mas considerou fundamental passar esta eliminatória para o clube voltar a ser reconhecido na Europa.



Confrontado com o prémio de 120 mil euros atribuído pelo Steaua a cada um dos seus jogadores em caso de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, Jesus não acredita que isso faça a diferença.



"Não vai ser o dinheiro que fará os jogadores do Steaua correr mais. Os jogadores do Sporting não vão ter um prémio desses, nem pouco mais ou menos, pelos vistos a capacidade financeira do Steaua é maior do que a do Sporting", sublinhou.



O jogo no Estádio José Alvalade está marcado para as 19:45, e será arbitrado pelo alemão Félix Brych. A segunda mão, em Bucareste, realiza-se em 23 de agosto.