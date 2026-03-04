Jornada escaldante à vista

A menos de um terço do final do campeonato, os quatro primeiros classificados entram em confronto direto, com o FC Porto (65 pontos) a defrontar o Benfica, terceiro (58 pontos), e o Sporting (61) o Sporting de Braga, quarto (45).



A jornada não é decisiva, mas pode ter grande influência nos objetivos, sobretudo dos três ‘grandes’, com riscos acrescidos para as ‘águias’, que distam sete pontos da liderança e estão obrigadas a vencer na Luz, no domingo, às 18:00.



É o único cenário que pode deixar a equipa de José Mourinho ainda a sonhar com o 39.º título do palmarés ‘encarnado’, enquanto o FC Porto, ameaçado pelo bicampeão nacional Sporting, não quererá perder a ‘almofada’ de conforto que ainda tem.



Apesar dos sete pontos de diferença para os ‘dragões’ e três para os ‘leões’, o Benfica – com sete empates em 24 jornadas -, é a única equipa da I Liga sem qualquer derrota sofrida, tendo nos jogos ‘grandes’ empatado no Dragão e na Luz com o Sporting.



Para o jogo de domingo, o FC Porto, que vem de uma derrota no clássico para a Taça de Portugal em casa do Sporting (1-0), tem em dúvida o central polaco Jan Bednarek, que saiu lesionado na Taça, e o Benfica tem em risco, também por lesão, o influente médio norueguês Fredrik Aursnes.



O clássico na Luz joga-se já depois de o Sporting visitar o Sporting de Braga, no sábado (18:00), com os ‘leões’ a quererem capitalizar e colocar pressão nos rivais, mas num jogo em que têm adversário duro.



O Sporting de Braga conseguiu travar a equipa 'leonina' nas últimas duas vezes que se defrontaram, ambas no Estádio José Alvalade, mas, na última visita a Braga, a equipa de Rui Borges venceu por 4-2, na última época.



A 25.ª jornada está centrada nos dois jogos do topo de tabela, mas abre já na sexta-feira, com o tranquilo Famalicão (sexto) a receber o Arouca (11.º).



O surpreendente Gil Vicente, quinto, visita no domingo o Estrela da Amadora (12.º), e o Moreirense, sétimo, recebe ainda no sábado o Nacional (14.º).



A ronda encerra apenas na segunda-feira, com o Tondela, 16.º, em lugar de play-off de manutenção, a receber o Rio Ave, 15.º, com apenas mais dois pontos, o que pode trazer mudanças na zona de 'aflitos'.



O Santa Clara, 17.º e penúltimo, sem vencer desde 06 de dezembro (sete derrotas e quatro empates), recebe no domingo o Vitória de Guimarães (nono) e o AVS, 'afundado' no último lugar, desloca-se no sábado ao campo do Alverca (10.º).



Programa da 25.ª jornada



Sexta-feira

Famalicão – Arouca, 20:15.



Sábado

Alverca – AVS, 15:30.

Moreirense – Nacional, 15:30.

Sporting de Braga – Sporting, 18:00.

Estoril Praia – Casa Pia, 20:30.



Domingo

Estrela da Amadora – Gil Vicente, 15:30.

Benfica – FC Porto, 18:00.

Santa Clara – Vitória de Guimarães, 20:30.



Segunda-feira

Tondela – Rio Ave, 20:15.