Jovem marroquino Moncef Zekri é reforço do Sporting com contrato até 2029

"Moncef Zekri, de apenas 17 anos, é a mais recente aquisição da equipa principal do Sporting para 2026/27. Após ter cumprido 20 jogos pelo Malines no principal escalão da Bélgica, o promissor lateral esquerdo chega a Alvalade, onde assinou contrato até 2029 e ficou com cláusula de rescisão fixada nos 80 milhões de euros", anunciou o clube de Alvalade no seu sítio oficial.

O ala esquerdo, que nasceu na Bélgica, mas é internacional sub-17 por Marrocos, estreou-se na primeira equipa do Malines com 16 anos, contabilizando, desde então, 20 encontros pelo conjunto belga.

"É realmente muito bom assinar por um clube como este, tão grande e com tanta história. Estou muito orgulhoso por estar aqui", disse, em declarações aos meios de comunicação `leoninos`.

De resto, Zekri cruzou-se com Portugal na fase de grupos do Mundial de sub-17 que decorreu no ano passado, no Qatar, tendo a seleção portuguesa goleado os marroquinos por 6-0, no caminho para o título que viria a conquistar.

"Quero elevar o meu nível e tornar-me melhor, mais maduro como jogador e também como homem, e ganhar. É um desafio, vai ser bom para mim", afirmou ainda o marroquino, descrevendo-se com um jogador "técnico e rápido" e com "inteligência para arranjar diferentes soluções".