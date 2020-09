Jovem moçambicano Geny Catamo assina contrato profissional com Sporting

O extremo Geny Catamo, de 19 anos, já internacional pela seleção principal de futebol de Moçambique, que participou no estágio de preparação da nova época do Sporting, assinou hoje contrato profissional com os ‘leões', anunciou o clube lisboeta.