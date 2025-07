Kochorashvili promete "resiliência" ao ser apresentado como reforço do Sporting

"Todos gostamos de marcar golos, mas o mais importante é ajudar os meus companheiros onde for preciso. Se um lateral ou um extremo precisar, lá estarei. Quero ser um jogador que acrescenta aos seus companheiros. As palavras que mais gosto são perseverança e resiliência. Vamos ter dificuldades, mas vou trabalhar todos os dias para as superar", declarou, citado no ‘site’ oficial dos ‘leões’.



O internacional pela Geórgia, de 26 anos, assinou contrato até 2030 e já tinha sido confirmado como reforço em março, quando o clube liderado por Frederico Varandas confirmou a contratação do médio, bem como do brasileiro Alisson Santos, para a nova época.



O ex-Levante, clube ao serviço do qual venceu a segunda divisão espanhola na época transata, tem inscrita no contrato uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.



"Quando era mais novo, sonhava em um dia ser possível [jogar na Liga dos Campeões]. Não me deixavam ver os jogos da ‘Champions’, era muito tarde e precisava de dormir, mas agora estou a viver um sonho”, contou.



Com “trabalho de equipa” como pedra de toque para o arranque dos trabalhos na Academia de Alcochete, Kochorashvili espera poder “dar continuidade” ao trabalho já feito pelo plantel às ordens de Rui Borges.



Como médio, caracterizou-se como alguém que “dá tudo na defesa e no ataque, que tenta controlar o ritmo de jogo e chegar bem à área”.



Kochorashvili foi negociado junto do Levante por 5,5 milhões de euros (ME) fixos, mais dois ME em variáveis, assinando contrato por cinco anos, até junho de 2030, com uma cláusula de rescisão de 80 ME, segundo informações reveladas em 31 de março pelo Sporting.



O médio georgiano jogava em Espanha há oito épocas e chegou ao Levante em 2019/20, após passagens por Girona e Peralada, tendo feito nove golos e quatro assistências em 57 jogos, por entre quase 30 partidas na equipa B ‘granota’ e uma cedência ao Castellón.



Kochorashvili junta ainda 19 internacionalizações e três golos pela seleção principal da Geórgia e ajudou o seu país a chegar aos oitavos de final na estreia absoluta como país independente em Europeus, em 2024, na Alemanha, ao ser totalista nos quatro desafios, entre os quais a vitória sobre Portugal (2-0), para a terceira e última jornada do Grupo F.