Kochorashvili satisfeito no Sporting

”, assumiu.Em declarações aos jornalistas antes do segundo treino em Lagos, onde os "leões" estagiam desde sábado, o georgiano, de 26 anos, diz que a ambição para esta temporada é “” e que foi por isso que se transferiu para o Sporting.”, garantiu o médio contratado aos espanhóis do Levante.Fugindo à questão sobre a ausência do sueco Viktor Gyökeres do estágio, sem autorização do clube, Kochorashvili diz que são situações que não pode controlar, sendo que veio “para desfrutar, para jogar, para competir”.”, assumiu.O Sporting está a preparar o jogo de quarta-feira frente aos escoceses do Celtic, o primeiro encontro particular à porta aberta dos comandados de Rui Borges.Em 21 de julho, o Sporting volta a jogar no Estádio Algarve, desta feita frente aos ingleses do Sunderland, no fecho do estágio no sul do país, encerrando a pré-temporada frente ao Villarreal, no Troféu Cinco Violinos, em 26 de julho, no Estádio Nacional, em Oeiras, face às remodelações em curso no Estádio José Alvalade.O primeiro encontro oficial da temporada do Sporting será frente ao Benfica, na Supertaça, que também se vai disputar no Algarve, em 31 de julho.