Lateral-esquerdo Maxi Araújo renova com Sporting até 2030

"Só [sinto] felicidade e gratidão ao Sporting. Eu e a minha família estamos muito felizes e espero ficar muitos anos aqui", disse o jogador, citado pelos 'leões', mantendo uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros (ME).



Maxi Araújo, de 26 anos, foi contratado pelo Sporting aos mexicanos do Toluca há dois anos e fez 11 golos e 10 assistências em 93 jogos ao serviço dos 'verdes e brancos', tendo conquistado um campeonato e uma Taça de Portugal em 2024/25, na primeira 'dobradinha' do clube em 23 anos.



“Para mim, o Sporting é único. É o meu primeiro clube na Europa e quero ficar aqui muitos anos. É um clube gigante pelo qual tenho muito carinho. Mostro-o em cada jogo e sei que é mútuo. Sinto-o dentro e fora do clube”, salientou o lateral, que também pode desempenhar as funções de extremo.



O lateral começou a carreira sénior no Montevideo Wanderers (2018-2019), antes de rumar ao México, onde representou Puebla (2020-2022) e Toluca (2023-2024), considerando agora estar no seu “melhor momento”.



“Sabia e sentia que jogar aqui seria muito bonito e quero continuar. Este ano vai ser muito bom e espero que possa continuar a ganhar títulos”, desejou uma das referências do Sporting, que integrou o ‘onze’ ideal da I Liga em 2025/26, após cinco golos e quatro assistências em 29 encontros.



Com 31 internacionalizações e cinco tentos pela seleção principal do Uruguai, Maxi Araújo destacou-se no Mundial2026, ao somar dois golos e uma assistência em três jogos, sem impedir a eliminação dos sul-americanos, campeões do mundo em 1930 e 1950, no Grupo H da primeira fase.



A atuar como extremo nessa fase final, Maxi Araújo igualou o argentino Héctor Yazalde (1974) e o argelino Islam Slimani (2014) na liderança dos melhores marcadores que disputaram Mundiais como futebolistas do Sporting, todos com dois golos.



“Aprendi muitas coisas aqui. O Sporting deu-me a possibilidade de jogar um Mundial e de o fazer muito bem. Agora, há que preparar o que vem aí. Sentirmos que estamos numa família e sermos felizes é o mais importante. É o que nos faz defender o Sporting e o que me mantém cá”, reconheceu.



O Sporting venceu todas as partidas de pré-época e estreia-se oficialmente em 2026/27 com a visita ao Estrela da Amadora, no sábado, às 20:30, no Estádio José Gomes, na Amadora, em jogo da jornada inaugural da I Liga.