LC. Sporting e Manchester City lutam por uma vitória

Depois do anúncio na semana passada da saída do técnico português para os também ingleses do Manchester United, foi anunciado que Rúben Amorim permaneceria nos "leões" até 11 de novembro, pelo que ficaram ainda três jogos por dirigir: a goleada na sexta-feira ao Estrela da Amadora (5-1), a receção hoje ao City e a deslocação no próximo fim de semana a Braga.Campeão português e campeão inglês, no qual alinham os portugueses Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes, chegam a esta fase com sete pontos e no grupo de terceiros classificados da prova, pela primeira vez disputada sob o formato de liga.





Estamos mais preparados para fazer um jogo mais completo, e isso vê-se na forma como atuamos, mas também sinto que o Manchester City está mais completo. É mais difícil perceber o que o City vai perceber do que na altura. Vamos ver. É um bom jogo para olharmos para todas essas nuances. Espero que o resultado seja diferente. Temos de esperar para ver como estão as equipas".



Pep Guardiola fez a antevisão do encontro, já em território português. O espanhol explicou que o trabalho realizado no Sporting tem sido de elevada qualidade e fez um balanço relativamente aos jogadores disponíveis bem como a vitória por 0-5 a fevereiro de 2022: "Nunca penso antes do jogo se vamos ganhar por quatro golos ou cinco. Existem vários aspetos diferentes: contexto, momento e as lesões que temos no plantel (...) O padrão é muito claro, similar como há dois anos: usufruem da posse de bola, utilizam jogo interior e contam com bastante ação dos jogadores da frente. Têm o mesmo treinador. Venceram a liga portuguesa ao fim de 20 anos e repetiram o feito na temporada transata. Isso demonstra o bom trabalho realizado". Em conferência de imprensa de antevisão, o técnico Ruben Amorim que está em vias de partir para o Manchester United garantiu que Gonçalo Inácio está fora das opções, enquanto que, em sentido inverso, Eduardo Quaresma está novamente no lote de convocados: "".