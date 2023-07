O jovem futebolista Leonardo Barroso foi a grande novidade no treino do plantel principal do Sporting, que decorreu hoje, em Lagos, no âmbito do estágio de preparação para a nova época.

"O lateral, que tanto pode jogar à direita como à esquerda, e que é mais um produto da formação 'leonina', integrou os trabalhos do grupo às ordens de Rúben Amorim e elevou para 16 em 30 o número de jogadores no plantel principal que saíram da 'cantera'", destacaram os 'verde e brancos' no sítio da internet.



O Sporting defronta na terça-feira os espanhóis da Real Sociedad, a partir das 20:30, no Estádio do Algarve, na última partida de preparação que a formação lisboeta vai realizar no estágio de 12 dias que cumpre no Algarve.