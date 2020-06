Lesão grave leva Mathieu anunciar fim da carreira

Mathieu lesionou-se com gravidade no treino desta quarta-feira e estava impedido de jogar mais esta época, facto que precipitou o fim da carreira como jogador de futebol.





O internacional francês, de 36 anos, sofreu uma lesão grave na zona do joelho esquerdo. Nas redes sociais, o jogador referiu que queria "acabar no relvado", mas que "faz parte do futebol".





"Lesionei-me esta manhã num duelo. Queria tanto terminar dentro do relvado, mas o destino decidiu de outra maneira. De qualquer forma, passei 19 anos a viver a minha paixão intensamente, com altos e baixos, alegria e choro, vitórias e derrotas e troféus incríveis. Diverti-me muito a fazer o que amo e sempre amarei", disse Mathieu, no Facebook.





O atleta aproveitou para agradecer "a todos os que me apoiaram durante a minha carreira e que me seguiram no Sochaux, Toulouse, Valencia, Barcelona e Sporting".