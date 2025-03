Liga dos Campeões. As estatísticas na luta por um lugar na final de Munique

As estatísticas individuais

As estatísticas por equipas

Noutros parâmetros, o Barcelona é a equipa mais goleadora, com 32 golos marcados. Os catalães são seguidos pelo rival Real Madrid, com 28 golos, tantos quanto Borussia de Dortmund e Bayern de Munique.



A equipa mais correta desta Liga dos Campeões é o Celtic de Glasgow. O clube escocês foi eliminado no play-off de acesso aos oitavos de final e nas dez partidas que disputou viu apenas dez cartões amarelos.







Após o sorteio para uma fase de liga inédita na Liga dos Campeões, foram oito as jornadas até chegar a um play-off de acesso aos oitavos de final da liga milionária. Disputada até ao fim do mês de janeiro, o pequeno campeonato de oito jogos trouxe partidas jogadas a ritmos alucinantes, um sentimento nada estranho a Sporting e Benfica., ainda com Ruben Amorim,. Em Alvalade,sobre o campeão inglês.Já, no regresso de Bruno Lage à Liga dos Campeões, e viveu uma partida de pesadelo frente ao Barcelona. Numa noite chuvosa em Lisboa,, depois de ter estado a vencer por 4-2 a pouco menos de15 minutos do fim.Chegados ao play-off, oito equipas classificaram-se diretamente, as últimas oitos foram eliminadas (sem haver hipótese de caírem para a Liga Europa) e pelo meio,E depois dos oitavos já são conhecidas as oito equipas apuradas para os quartos de final. Muitos clubes levam 12 jogos, com os oito primeiros classificados a disputarem dez (sem necessidade de play-off). Depois de todos estas partidas, vários atletas destacam-se.Há números que se destacam, e com eles destacam-se os nomes que fazem a história da Liga dos Campeões.. O médio brasileiro do FC Barcelona(os últimos três marcados ao Benfica).Seguem-se na lista de melhores marcados três nomes de vulto:. Os dois primeiros contabilizam dez golos e o avançado polaco do Barça tem nove.desta lista (oito golos), avançado do Benfica,, do Bayern de Munique,e ocupam o segundo lugar.a aparecer são, todos comNa arte de defender destaca-se, seguido por, também a representar os parisienses (89) e, do Lille, com 86 recuperações.Um pouco mais abaixo aparece, que até à eliminação do clube de Alvalade frente ao Borussia de Dortmund,Na baliza destaca-se um guardião:, e é seguido por cinco guarda-redes., que jogou a maioria das partidas do Sporting na Liga dos Campeões,. Já Rui Silva, apesar de ter chegado depois do mercado de inverno, ainda foi a tempo de se estrear na Liga dos Campeões e realizou oito defesas nas duas partidas frente ao Borussia de Dortmund.No capítulo disciplinar,. Vários viram um cartão vermelho mas sem repetirem a façanha., o Benfica é líder. Para além das assistências que fez,, número que o levou à suspensão e o fez falhar a segunda mão dos oitavos de final frente ao Barcelona, no Olímpico de Montjuic.Em termos de faltas cometidas,E no capítulo da finalização, destaque paracom 51 tentativas de remate à baliza, seguido do compatriota, do Real Madrid, com 46. Fecham o pódio, com 40 tentativas de remate.Neste novo formato da Liga dos Campeões, até agora,, numa, com um golo a ser marcado a cada 28 minutos., com, pelo menos, 101 golos marcados durante este período de tempo. Como curiosidade, até agora,Nas estatísticas por equipas, o Benfica de Bruno Lage destaca-se em duas categorias., com 212 desarmes,, que fez até agora 216 desarmes., com 211 desarmes., de Pep Guardiola,. Segue-se o Bayern de Munique, com uma posse de bola a rondar os 61,9 por cento. Em terceiro encontra-se o PSG.Na baliza,: frente ao Atlético de Madrid (4-0), ao Bolonha (0-0), Juventus (2-0) e AS Monaco (1-0).No capítulo disciplinar,. Duas dessas expulsões foram frente ao Benfica: Singo, na fase de Liga, e Al Musrati, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final.e o Benfica aparece em quarto lugar com 28 cartões amarelos.