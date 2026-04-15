Liga dos Campeões. Sporting tem de vencer em Londres para chegar pela primeira vez às `meias`

Pela segunda vez nos quartos de final da principal prova europeia de clubes, depois de 1982/83, os ‘leões’ chegam ao Emirates em desvantagem, culpa de um golo do alemão Kai Havertz já nos descontos, aos 90+1 minutos, do jogo da primeira mão.



Na sua história, o Sporting só por uma vez inverteu uma eliminatória em que perdeu a primeira mão em casa, no play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa de 2010/11, ao vencer por 3-0 no reduto do Brondby, após cair em Alvalade por 2-0.



Para o jogo em Londres, o Sporting já vai ter o dinamarquês Morten Hjulmand, capitão da equipa, que falhou o jogo de Alvalade devido a castigo, mas o treinador Rui Borges não poderá contar com o lateral espanhol Fresneda, devido a lesão.



Este duelo surge antes de confrontos decisivos para as duas equipas nos respetivos campeonatos, com o Sporting, segundo na I Liga, a receber no domingo o Benfica, terceiro, e o Arsenal, líder da Premier League, a visitar o Manchester City, segundo, que já só depende de si para chegar ao título inglês.



A partida entre o Sporting e o Arsenal, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, está marcada para as 20:00 de hoje, no Estádio Emirates, em Londres, com arbitragem do francês François Letexier.