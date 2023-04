Liga Europa. Sporting desafia Juventus em Turim

Os comandados de Rúben Amorim vão tentar replicar o que, em 2011/12, foi conseguido pelo "onze" de Ricardo Sá Pinto, então numa eliminatória com o bem mais modesto Metalist Kharkiv (2-1 em casa e 1-1 na Ucrânia) e, curiosamente, também após a eliminação de um "gigante" inglês, no caso o Manchester City.



Desta vez, os "leões" começam os "quartos" fora e podem inspirar-se na recente visita do Benfica, que, na fase de grupos da "Champions", esteve em desvantagem (golo de Milik), mas venceu por 2-1 (tentos de João Mário, de penálti, e David Neres), começando a promover a queda dos italianos para a Liga Europa.



No Juventus Stadium, o Sporting não se apresenta como favorito, apesar de ter feito cair o líder da Premier League, mas, com toda a certeza, terá o respeito da "velha senhora", que não tem boas recordações dos derradeiros embates com portugueses – no último duelo a eliminar, em 2020/21, acabou eliminado pelo FC Porto.



Para começarem a escrever uma nova surpresa, os "leões" têm uma baixa importante para Turim, o médio uruguaio Ugarte, que foi expulso em Londres, no jogo do apuramento leonino e é o único jogador, entre as duas equipas, que não vai poder jogar a primeira mão dos quartos de final devido a castigo.



Devido a lesão, o avançado Paulinho poderá também não ser opção no conjunto lisboeta, a exemplo de Daniel Bragança e Jovane Cabral, enquanto Vlahovic e De Sciglio estão em dúvida na "Juve", equipa na qual voltaram aos treinos Pogba e Bonucci.



Ricardo Esgaio e Matheus Reis estão, por seu lado, proibidos de ver o cartão amarelo, se quiserem ser opção para Rúben Amorim na segunda mão, em 20 de abril, em Alvalade, tal como três jogadores da Juventus, o ex-portista Danilo, Miretti e Bremen.



O Sporting e a Juventus apenas se defrontaram na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2017/18, com os "leões" a perderem por 2-1 em Turim e a empatarem 1-1 em Alvalade, em dois jogos em que até foram a primeira equipa a marcar.



O terceiro encontro entre a "velha senhora" e os "leões", para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa em futebol, está marcado para quinta-feira, pelas 21h00 locais (20h00 em Lisboa), no Juventus Stadium, em Turim.



A segunda mão realiza-se uma semana depois, em 20 de abril, também pelas 20h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.