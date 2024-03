Liga Europa. Sporting e Atalanta empatam e decidem eliminatória em Bérgamo

A partida teve início em Alvalade entre duas equipas que já se tinham defrontado na fase de grupos. O primeiro grande lance de perigo redundou num golo.



Aos 17 minutos, Francisco Trincão fez um passe de rutura para Paulinho que já dentro da área italiana rematou sem hipóteses para Muso. Depois da vantagem, a Atalanta não só equilibrou como dominou a posse de bola no meio-campo sportinguista.



Nos minutos seguintes ao 1-0, os postes foram o grande protagonista do jogo. Emil Holm, já dentro da área do Sporting, tirou Matheus Reis do caminho e rematou colocado ao poste direito da baliza do Sporting.



Logo depois, Scamacca tentou a sorte de meia distância e acertou no mesmo poste.



Apesar da pressão dos italianos, o Sporting foi cometendo erros no próprio meio-campo e Franco Israel foi chamado ao jogo após grande remate de De Roon. No entanto, a equipa de Rúben Amorim pagou caro os erros no meio-campo defensivo.



Perto dos 40 minutos, Eduardo Quaresma passou mal a bola a Franco Israel. O guarda-redes uruguaio ainda conseguiu um corte de recurso mas a bola sobrou para Miranchuk que assistiu Scamacca. O avançado italiano tirou Quaresma do caminho e rematou forte para o empate.



Logo depois, Franco Israel venceu o duelo com Scamacca. Pontapé de canto para a Atalanta e o uruguaio voou para fazer uma grande defesa a cabeceamento do avançado da equipa de Bérgamo.



Na segunda metade, Rúben Amorim colocou em campo St. Juste, Gyokeres e Hjulmand e o Sporting foi o primeiro a criar perigo. Numa jogada de ataque rápido, Geny Catamo galgou metros e rematou forte para defesa de Muso.



No entanto, seriam os postes a ser novamente os protagonistas. Ademola Lookman tirou, à hora de jogo, Quaresma da frente, contemporizou frente a Coates e rematou em cheio ao poste. Terceiro remate dos italianos aos ferros no jogo.



Poucos minutos depois foi a vez de Coates cabecear ao poste da baliza da Atalanta. Até ao fim da partida, ambas as equipas disputaram muito a bola a meio-campo sem conseguirem chegar ao golo da vantagem.



Destaque para um cabeceamento perigoso de Kolasinac ao lado da baliza de Franco Israel. Com este resultado, a eliminatória encontra-se em aberto e vai ser decidida na próxima semana, no reduto da Atalanta. Ao terceiro jogo, o Sporting ainda não conseguiu vencer a equipa de Gasperini.