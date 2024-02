Liga Europa. Sporting quer passar o teste suíço

Os "leões" jogam no reduto sintético dos suíços do Young Boys, depois de terem sido segundos colocados no Grupo D, atrás dos italianos da Atalanta, que se qualificaram diretamente para os "oitavos".





Rubén Amorim "poupou" Sebastian Coates, defesa que se juntou aos indisponíveis Jeremiah St. Juste, Ousmane Diomande e Paulinho.





Será necessário fazer uma alteração no eixo defensivo para a entrada de Matheus Reis, brasileiro que tem perdido espaço nos últimos tempos devido às boas exibições de Nuno Santos na ala esquerda e Eduardo Quresma na posição de central.





Do outro lado, excetuando a lesão prolongada de Loris Benito e de Kastriot Imeri, o técnico Raphael Wicky tem a equipa praticamente na máxima força e defronta o Sporting após um empate a três em casa do FC Lugano, quinto classificado do campeonato.





Caso as três equipas garantam a qualificação para a próxima fase, em 22 de fevereiro, será apenas a segunda ocasião em que Portugal contará com um trio de representantes em simultâneo nos oitavos de final da Liga Europa.



Em 2010/11, FC Porto, Benfica e Sporting de Braga foram progredindo na competição, com os portistas a baterem os bracarenses na final (1-0), já depois de os "arsenalistas" terem eliminado as "águias" nas meias-finais.