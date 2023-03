Liga Europa. Sporting tenta "travar" o Arsenal

Relativamente ao onze inicial, Rúben Amorim volta a estar privado do uruguaio Ugarte, castigado para este jogo, e "Pote" deve, por isso, voltar a fazer companhia a Morita no meio campo, embora seja um jogo onde terá menor liberdade ofensiva, isto para a equipa estar equilibrada.

Contudo, o internacional luso não deve ser a única novidade. Rúben Amorim tem implementado alguma rotação nos últimos jogos e este não deve ser exceção. Bellerín, St. Juste e Paulinho devem merecer a titularidade.











Entre os londrinos Gabriel Jesus está de volta às opções, mas não deve ser já titular, até porque esteve um par de meses afastado, Nketiah está em dúvida e isso reduz as opções ofensivas. Questionado sobre as possibilidade do Sporting na conquista da prova, o técnico leonino preferiu olhar para a partida desta quinta-feira, não deixando de comentar as vantagens de um triunfo nesta fase da prova: "Não ficaríamos como favoritos, mas eu acho que o futebol é o momento. Vencendo uma equipa como o Arsenal mostra-nos que tudo é possível. Em dois jogos tudo é possível, eliminando uma equipa como o Arsenal íamos enfrentar os desafios com outra mentalidade".

Admitindo que Martinelli, Saka e Odegaard mantêm os seus lugares, resta uma vaga e Reiss Nelson resolveu o último jogo (3-2).

Há outras dúvidas, como a concorrência entre Tomiyasu e Ben White e a dupla de meio campo (com Fábio Vieira ao barulho), mas a aposta deve passar pelo "onze" mais rodado.



O encontro está marcado para as 17h45, no Estádio José Alvalade, e será dirigido pelo alemão Tobias Stieler.



Também a contar para a primeira mão desta eliminatória, a Roma, orientada pelo português José Mourinho, vai receber os espanhóis da Real Sociedad, enquanto o Fenerbahçe, comandado por Jorge Jesus, visita o Sevilha, recordista de troféus da competição, com seis (dois dos quais ainda no formato de Taça UEFA).