Litos: "Perder William e Adrien é um rombo grande"

Mário Aleixo - RTP 27 Jul, 2017, 12:26 | Sporting

Num comentário indireto ao resultado do jogo com os vimaranenses o ex-médio dos “leões” confessou, ao jornalista Mário Rui, que “esta época está a ser atípica por aquilo que é o novo sistema (três defesas) que Jorge Jesus está a implementar”.





Contudo o ex-futebolista disse acreditar que “não passará pela cabeça do treinador colocar em prática este sistema” nos jogos oficiais.Ainda a propósito do desafio com os vimaranenses Litos admitiu que a expulsão de Coates tenha condicionado a equipa mas, por outro lado, enalteceu os desempenhos de Doumbia, e Bruno Fernandes.Sobre o futuro próximo o antigo médio ala do clube de Alvalade deixou no ar a dúvida sobre os jogadores que ainda podem sair e especificou: “Perder William e Adrien é um rombo grande. Acredito que só saia um”.O ex-“leão” olha para a época que está a começar em duas vertentes: “A aposta na formação permanece tímida e o grande investimento feito permite falar num grande aposta”, onde é proibido falhar.Quanto ao campeonato Litos é da opinião de que “o Benfica aparece tranquilo e alguns pontos acima dos seus adversários diretos enquanto o FC Porto está a construir uma equipa forte”.