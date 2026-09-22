Lucro da Sporting SAD dispara 74% para quase 35 ME em 2025/26

É o quinto ano consecutivo em que a SAD 'verde e branca' regista lucros, com um valor acumulado neste período de 117 ME, e com o Sporting a realçar através do relatório e contas divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que o resultado líquido da última temporada futebolística foi "impulsionado pelo crescimento de 27% dos rendimentos operacionais sem transacções de plantel face a 2024/2025".



O montante dos rendimentos operacionais em junho de 2026 foi de 187,7 ME, cerca de mais 40 ME face ao período homólogo, e constitiu um novo máximo do clube liderado por Frederico Varandas, com a fatia de 'leão' a ser oriunda das receitas relativas à participação na Liga dos Campeões, que permitiram um encaixe de 80,3 ME.



Esta rubrica beneficiou ainda dos recordes das outras atividades operacionais, com o Sporting a destacar as receitas da Gamebox (9,6 ME) e hospitalidade (10,9 ME).



O volume de negócios atingiu um novo máximo de 300 milhões de euros, mais 13% do que no anterior exercício, e os rendimentos excluindo transações de jogadores representam 63% deste montante, "refletindo o compromisso com a sustentabilidade financeira da SAD", vincou o emblema lisboeta.



Já o resultado operacional cresceu 12% para 50,7 ME, também, sobretudo, devido ao bom desempenho do Sporting na 'Champions' na última época, na qual só caiu nos quartos de final frente aos ingleses do Arsenal (finalista vencido pelo Paris Saint-Germain).



