Lucro da Sporting SAD duplica para 32 ME no primeiro semestre da época

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD ‘leonina’ refere que “este é o quinto exercício consecutivo com resultados positivos” e evidencia uma consistência da “trajetória de crescimento sustentado e criação de valor”.



O relatório indica que no período em análise a Sporting SAD registou 41,1 milhões de euros de receitas provenientes de competições europeias, destacando a prestação do clube na Liga dos Campeões, competição na qual garantiu o apuramento direto para os oitavos de final, fase na qual vai defrontar os noruegueses do Bodo/Glimt.



“O desempenho financeiro foi impulsionado, entre outros fatores, pelo apuramento direto para o ‘top 8’ da fase de liga da Liga dos Campeões, que garantiu a qualificação para os oitavos de final e receitas totais de 67 milhões de euros, dos quais 41,1 milhões foram reconhecidos neste semestre”, refere o clube.



No plano desportivo e de mercado, a SAD dos bicampeões nacionais reportou rendimentos de 110,2 milhões de euros com transferências de jogadores, incluindo a maior venda da sua história, e um investimento recorde no plantel de 98,9 milhões de euros.



O relatório indica que a “maior venda de sempre da Sporting SAD foi efetuada no período em análise”, referindo que o avançado sueco Viktor Gyokeres foi vendido aos ingleses do Arsenal “pelo montante fixo de 65,9 milhões de euros (sem comissão de venda), acrescido de até 10,3 milhões em remuneração variável, sendo que 1,3 milhões de euros foram já encaixados até ao final do mês de janeiro”.



A Sporting SAD alude ao “foco no tricampeonato, através de uma gestão ativa e disciplinada do ciclo de investimento desportivo” e destaca “um investimento recorde no plantel de 98,9 milhões de euros, reforçando simultaneamente a competitividade desportiva e o valor estratégico dos seus ativos”.



Os rendimentos operacionais atingiram 95,8 milhões de euros, o valor mais elevado de sempre em termos homólogos, com destaque para receitas de ‘gamebox’ (9,6 milhões de euros), ‘merchandising’ (11 milhões) e hospitalidade (5,4 milhões).



Segundo a SAD do Sporting, o semestre “encerrou com indicadores financeiros e desportivos considerados robustos, alcançando o valor de ativo mais elevado da sua história e reforçando a sua posição competitiva no contexto nacional e europeu”.