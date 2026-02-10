"Lufada de ar fresco nem no ar condicionado". Sporting avança com queixa contra FC Porto

O clube leonino critica duramente as condições encontradas e o comportamento de elementos ligados ao clube azul e branco, afirmando que "o passado nunca está morto".





"Na sequência dos lamentáveis incidentes verificados por ocasião do jogo de ontem (segunda-feira), a Sporting SAD informa que vai apresentar uma participação disciplinar ao CD da FPF contra o FC Porto", revelaram os bicampeões nacionais e atuais segundos classificados do campeonato, em comunicado.



Um dia depois do empate no Estádio do Dragão, no Porto, que manteve o FC Porto na liderança da prova, com quatro pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo classificado, o clube lisboeta criticou a postura do adversário no clássico.



Os leões visaram situações como o "condicionamento da arbitragem, balneários sugestivamente decorados, percursos de acesso aos balneários alterados (propiciando o contacto do staff com os adeptos do FC Porto), climatização manipulada, bancadas condicionadas com tarjas e colunas de som, e apanha-bolas maniatados para esconder as bolas do jogo e retirar as toalhas do guarda-redes do Sporting".



"O que devia ser um dos melhores espetáculos desportivos da época transformou-se, de forma lamentável, mas não surpreendente, numa viagem a um tempo que o atual FC Porto, certamente por lapso, não abdica e faz questão de perpetuar", vincaram os bicampeões nacionais.



Convicto de que "o passado nunca está morto, nem sequer é passado", o Sporting condenou "mais um episódio negro do futebol português" e ironizou sobre a "propalada lufada de ar fresco" prometida pelo presidente do FC Porto, André Villas-Boas, desde que sucedeu ao já falecido Pinto da Costa na liderança do clube.



"Trata-se do resultado de uma estratégia premeditada e há muito implementada, sempre com o mesmo ator principal, com impacto direto na verdade desportiva, na credibilidade das competições e na valorização do futebol, que sai, uma vez mais, seriamente prejudicado", prosseguiu.



O Sporting garantiu que continua disponível para cooperar com todas as entidades, mesmo "perante contextos adversos", mas pediu à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que assumam responsabilidades e implementem medidas.







Leia o comunicado do Sporting:





Na sequência dos lamentáveis incidentes verificados por ocasião do jogo de ontem, a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que vai apresentar uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina da FPF contra o FC Porto.



O que devia ser um dos melhores espectáculos desportivos da presente época desportiva transformou-se, de forma lamentável, mas não surpreendente, numa viagem a um tempo que o actual FC Porto – certamente por lapso – não abdica e faz questão de perpetuar: condicionamento da arbitragem, balneários sugestivamente decorados, percursos de acesso aos balneários alterados (propiciando o contacto do staff com os adeptos do FC Porto), climatização manipulada, bancadas condicionadas com tarjas e colunas de som, e até apanha-bolas maniatados para esconder as bolas do jogo e retirar as toalhas do guarda-redes do Sporting CP.



Estes acontecimentos constituem a demonstração plena de que “o passado nunca está morto, nem sequer é passado” e, quanto à propalada lufada de ar fresco, nem no ar condicionado. Trata-se, isso sim, do resultado de uma estratégia premeditada e há muito implementada, sempre com o mesmo actor principal, com impacto direto na verdade desportiva, na credibilidade das competições e na valorização do futebol, que sai, uma vez mais, seriamente prejudicado, naquele que é mais um episódio negro do futebol português.



A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD agradece a todos os seus adeptos o apoio demonstrado, mesmo perante contextos adversos, e continuará disponível para cooperar com todas as entidades, no sentido de garantir que episódios como os sucedidos no Estádio do Dragão jamais se repitam, exortando a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e a Federação Portuguesa de Futebol a assumirem as suas responsabilidades e a implementarem as medidas necessárias a esse desiderato.





c/Lusa