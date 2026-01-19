Luis Enrique espera um jogo “excecional e bonito” contra o Sporting

«“O jogo que eu espero para amanhã [terça-feira] é um jogo excecional, bonito, perante o Sporting que é sempre complicado, que tem jogadores de qualidade e que gosta de ter a bola. Vai ser muito difícil. O objetivo é ganhar e garantir, praticamente, a qualificação para os ‘oitavos’”, referiu o técnico catalão.



O treinador dos parisienses confessou “gostar muito” do Sporting, descreveu os ‘leões’ como sendo uma equipa “muito bem trabalhada” e com “personalidade”, deixando o aviso aos seus jogadores de que será “muito difícil” vencer em Alvalade.



“Gosto muito do Sporting. É uma equipa muito bem trabalhada, que ganhou a ‘dobradinha’ no ano passado, este ano tem 10 pontos na Champions e está em segundo na I Liga. Gosto muito do que fazem com a bola. Tem personalidade para jogar desde trás. A personalidade que tiveram em ir a casa do Bayern e jogar ‘olhos nos olhos’, estiveram muito tempo a ganhar”, lembrou.



Desta forma, o técnico espanhol espera “apanhar uma equipa muito completa, que sabe jogar muito bem, com e sem bola”, pelo que os jogadores do PSG terão de estar “atentos e motivados, porque vai ser muito difícil ganhar este jogo”.



Luis Enrique destacou ainda a “sorte” de contar com quatro jogadores portugueses na equipa – Nuno Mendes, João Neves, Gonçalo Ramos e Vitinha –, salientando que Nuno Mendes é alguém que “já conhecia” desde os tempos em que era selecionador espanhol e que a ausência de João Neves por lesão “não é grave” e deve-se à vontade de “não correr riscos” com nenhum jogador.



O técnico abordou, também, as possibilidades de a seleção das ‘quinas’ vencer o Mundial2026, afirmando que Portugal é “um dos favoritos” e que espera que o torneio seja conquistado pela Espanha, mas dizendo que “se não acontecer, que ganhe Portugal”.



Já Nuno Mendes, de regresso à ‘casa’ na qual foi formado, referiu que o Sporting está a “fazer uma boa época” e que tem “capacidade para lutar por todos os títulos em Portugal”.



“O Sporting está a fazer uma boa época, tem muita qualidade, com jogadores de alto nível. Penso que vai ser um jogo difícil, como todos os jogos da ‘Champions’. O Sporting vai entrar para ganhar e nós vamos tentar fazer o mesmo. O Sporting tem capacidade para lutar por todos os títulos em Portugal, tem jogadores de grande qualidade e um treinador com muita qualidade também”, referiu o internacional português.



O lateral apontou que o PSG pode “ser favorito e perder”, alertou que é “importante encarar o jogo com o máximo profissionalismo, com máximo respeito e com alta intensidade”, e admitiu que ficará “contente” se for aplaudido pelo público ‘leonino’, deixando o desejo de encontrar os ‘leões’ numa fase mais adiantada da prova e de ver o seu antigo clube “recuperar os pontos de desvantagem para o FC Porto e a ganhar o campeonato”.



“Espero que seja um Sporting que queira jogar, como eu tenho visto nos últimos jogos, que gosta de ter bola, que arrisca, que vai disputar o jogo para poder ganhar e isso vai tornar o jogo mais interessante e mais renhido. Espero que o Sporting passe a fase de liga e que chegue até à final. Espero que possamos jogar contra o Sporting na final, se fosse possível. Seria complicado, mas o Sporting tem tudo para fazer uma boa caminhada na ‘Champions’ e desejo-lhes a maior sorte”, vincou.



O Sporting recebe, no Estádio José Alvalade, o Paris Saint-Germain na sétima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, na terça-feira, a partir das 20:00, com arbitragem do inglês Anthony Taylor.



Os ‘leões’ ocupam a 14.ª posição na tabela, com 10 pontos, tendo vencido todos os jogos em casa. Já os atuais campeões europeus encontram-se no terceiro lugar da fase de liga, com 13 pontos.