Luis Suárez castigado com um jogo após `gesto de roubo`

Recorde-se que Luis Suárez foi captado pelas imagens televisivas a fazer um gesto alegadamente de "roubo", num momento em que os jogadores do Sporting reclamavam um segundo cartão amarelo para Alberto Costa numa entrada mais dura sobre Geny catamo.



O FC Porto apresentou uma queixa formal ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, alegando que o jogador chamou "ladrão" ao árbitro de forma clara.



Após análise, o Conselho de Disciplina aplicou a suspensão de um jogo ao internacional colombiano, baseando-se no Regulamento Disciplinar da Liga.

