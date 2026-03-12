Luis Suárez eleito melhor jogador pelo segundo mês consecutivo

Autor de cinco golos nos quatro jogos disputados para o campeonato em fevereiro, o sul-americano recebeu 27,41% dos votos dos treinadores da prova e superou o uruguaio Rodrigo Zalazar e Ricardo Horta, ambos do Sporting de Braga, que recolheram 17,78% e 14,81%, respetivamente.

Luis Suárez, de 28 anos, revalidou ainda o prémio de melhor avançado, num mês em que subiu à liderança dos marcadores da I Liga, com 23 golos, sendo que Rui Borges, também dos `leões`, se destacou entre os treinadores dos 18 clubes da prova, a exemplo do que fez em novembro.

O checo Lukas Hornicek (Sporting de Braga) repetiu a distinção para os guarda-redes, enquanto o polaco Jan Bednarek (FC Porto) triunfou pela quarta vez esta temporada nos defesas e Rodrigo Zalazar reconquistou o galardão destinado aos médios dois meses depois, cabendo ao norueguês Andreas Schjelderup (Benfica) um inédito prémio de melhor jovem.

Na II Liga, o brasileiro André Clóvis, do Académico de Viseu, alcançou a terceira distinção de jogador do mês em 2025/26 e recebeu o troféu dos avançados, vendo os colegas de equipa luso-francês Anthony Correia e costa-marfinense Lorougnon Gohi sobressair nos defesas e nos jovens.

O guarda-redes luso-francês Samu Silva (Marítimo) e o médio dominicano Heinz Mörschel (Vizela) foram outros galardoados pela LPFP, tal como João Brandão, treinador do FC Porto B.