Luis Suárez melhor jogador da I Liga em janeiro

(Com Lusa)

Com três golos e uma assistência em três jogos em janeiro, Suárez recebeu 37,04% dos votos dos treinadores da I Liga, superando o marroquino Yanis Begraoui (Estoril Praia), com 16,67%, e o grego Vangelis Pavlidis (Benfica), com 12,04%.O Estoril Praia recebeu dois dos prémios de janeiro, com o escocês Ian Cathro a ser o melhor treinador e João Carvalho o melhor médio, com o checo Lukas Hornicek (Sporting de Braga) a receber o prémio para guarda-redes e o brasileiro Maracás o de defesa, enquanto o belga Noah Saviolo (Vitória de Guimarães) foi o melhor jovem.Na II Liga, o espanhol Martín Tejón recebeu três prémios – melhor jogador, jovem e avançado –, com o Marítimo a ver ainda o treinador Miguel Mota ser eleito.O brasileiro Lucas Paes (Torreense) é o melhor guarda-redes de janeiro da II Liga, Pedro Rosas (Felgueiras) recebeu o prémio para defesa e o alemão Soufiane Messeguem o de médio.