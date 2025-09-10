Luis Suárez torna-se o primeiro a marcar quatro golos num jogo pela Colômbia

Os Cafeteros já se encontravam qualificados para o Campeonato do Mundo do próximo ano e encerraram a participação nesta qualificação com uma goleada de 6-3 sobre a Venezuela.





O destaque do jogo foi o avançado do Sporting Luis Suárez que marcou quatro dos seis golos colombianos, tornando-se no primeiro jogador de sempre da seleção colombiana a conseguir tal feito.





Richard Ríos, do Benfica, também esteve em destaque com uma assistência para o quarto e último golo de Suárez. No próximo ano, os Cafeteros vão disputar um Mundial pela sétima vez.