Luis Suárez torna-se o primeiro a marcar quatro golos num jogo pela Colômbia
O avançado do Sporting tornou-se no primeiro jogador colombiano a marcar quatro golos num só jogo pela seleção da Colômbia. Aconteceu na partida de qualificação para o Mundial 2026, frente à Venezuela.
Os Cafeteros já se encontravam qualificados para o Campeonato do Mundo do próximo ano e encerraram a participação nesta qualificação com uma goleada de 6-3 sobre a Venezuela.
O destaque do jogo foi o avançado do Sporting Luis Suárez que marcou quatro dos seis golos colombianos, tornando-se no primeiro jogador de sempre da seleção colombiana a conseguir tal feito.
Richard Ríos, do Benfica, também esteve em destaque com uma assistência para o quarto e último golo de Suárez. No próximo ano, os Cafeteros vão disputar um Mundial pela sétima vez.
Tópicos
Colômbia , Luis Suárez , Richard Rios , Sporting , Benfica