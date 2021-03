Luiz Phellype regressa à competição 13 meses depois

Depois da lesão sofrida no joelho direito em janeiro de 2020, numa partida frente ao Marítimo, o avançado brasileiro regressou aos relvados e foi titular no empate do Sporting, tendo estado em campo até aos 57 minutos.

O jogo da 16.ª jornada da Série G do Campeonato de Portugal terminou com um empate 1-1, numa partida em que Gonzalo Plata também foi titular.





Luiz Phellype colocou esta quarta-feira um ponto final num longo calvário, iniciado a 27 de janeiro de 2020 quando na receção ao Marítimo contraiu uma grave lesão nos ligamentos do joelho direito, problema que o afastou da competição durante mais de 13 meses.





Contratado ao Paços de Ferreira já com esta administração, o brasileiro foi sempre um dos melhores marcadores do plantel, apenas superado por Bruno Fernandes, agora no Manchester United.