Luz recebe Benfica-Sporting da Taça de Portugal feminina

A partida está agendada para 22 de março, em hora ainda a definir, e será o sexto dérbi entre os rivais lisboetas a decorrer na principal casa das "águias".



O tetracampeão Benfica é o atual detentor da Taça de Portugal feminina.



Em 1 de fevereiro, a Luz recebeu cerca de 20 mil adeptos para assistirem ao empate 1-1 entre Benfica e Sporting, em encontro da 15.ª jornada do campeonato feminino.



Em 2023, o Estádio da Luz também foi palco de um Benfica-Sporting dos "quartos" da Taça, com uma goleada para a equipa da casa (5-0).



O primeiro dérbi na Luz aconteceu em outubro de 2019 (triunfo do Benfica por 3-0), com cerca de 12 mil pessoas nas bancadas, na altura um recorde de assistência em jogos de futebol feminino.



Nos outros jogos dos quartos de final da Taça de Portugal, o Damaiense recebe o Sporting de Braga, vencedor da competição em 2019/20, o Torreense o Vitória de Guimarães, e o Valadares Gaia, finalista em 2013, 2016 e 2019, o Rio Ave.