Mads Kyed Jensen reforça voleibol do Sporting

O oposto de 2,09 metros de altura expressou, em declarações ao site dos "leões", estar “muito entusiasmado” por representar os verdes e brancos, depois de ter falado com o treinador, João Coelho, e o francês Jonas Aguenier, seu novo colega de equipa que também chegou a Lisboa proveniente do Verona.



“Falei muito com ele sobre esta decisão e também me deu excelentes referências sobre a equipa e a forma como trabalham aqui. Foi muito importante para mim saber todas estas coisas", destacou.



O internacional dinamarquês aguarda a estreia “entusiasmante” na Liga dos Campeões, em que considerou que os lisboetas podem ser “uma boa surpresa”.



Jensen jogou no voleibol universitário nos Estados Unidos e em Itália, tendo atuado no Verona e no Cúneo, conhecendo agora nova aventura internacional.