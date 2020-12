Mafra quer valorizar-se frente ao Sporting na Taça da Liga

"Este será um jogo difícil, mas temos a expectativa de nos valorizar, tendo em conta o que vamos fazer no jogo, e divertirmo-nos. Pela posição que ocupa, os resultados não estão dissociados da qualidade de jogo e o Sporting é, provavelmente, a melhor equipa a jogar", salientou Filipe Cândido, em conferência de imprensa.



Para o treinador do Mafra, por ser "o jogo mais importante ou mais mediático", os seus jogadores têm a ambição de mostrar o seu melhor futebol.



"Temos de ser organizados e muito fortes para não dar ao Sporting as possibilidades de bola, porque temos jogadores que querem elevar o seu nível e passar para outros palcos", justificou.



Nesse sentido, os objetivos para o encontro de terça-feira passam por "proteger a baliza da melhor maneira e tentar discutir o mais possível o jogo", "contrariando o favoritismo do adversário".



O jogador Abel Camara, que em 2017 alinhava no Belenenses e marcou um golo contra o Sporting na casa do Sporting, em jogo do campeonato, disse que "não sente qualquer ansiedade por ser um jogo grande".



Para o melhor marcador do Mafra, é fundamental "acreditar até ao final, não ter medo de jogar neste tipo de jogos e mostrar o valor da equipa".



O Sporting e o Mafra defrontam-se nos quartos de final da Taça de Liga de futebol, com encontro agendado para terça-feira, às 20:15, no estádio José Alvalade, em Lisboa.