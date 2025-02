Marcus Edwards emprestado pelo Sporting ao Burnley

Com pouca utilização esta temporada ao serviço dos campeões portugueses, o inglês, de 26 anos, ruma ao clube do Championship, no qual vai reencontrar o treinador Scott Parker, que o orientou nas camadas jovens do Tottenham.



“É fantástico. O Burnley é como um clube da Premier League. Estou muito feliz por estar aqui. Eu conheço o Scott do meu tempo nos 'spurs'. Sei como ele é. É ambicioso, é focado. Tínhamos uma boa relação na altura e ele dizer que me queria foi o suficiente para mim”, referiu Edwards.



O extremo chegou ao Tottenham com oito anos e estreou-se na equipa sénior em 2016/17, num encontro da Taça da Liga. Os "spurs" emprestaram-no ao Norwich e aos neerlandeses do Excelsior.



Em 2019/20, Edwards saiu a título definitivo para o Vitória de Guimarães, no qual esteve duas temporadas e meia antes de se transferir para o Sporting, no qual se sagrou campeão português na última temporada.



Na presente época, Edwards foi utilizado apenas 10 vezes nos "leões", quatro a titular, marcando três golos.