Marinhense está motivado e espera um milagre frente ao Sporting

O técnico Renato Sousa, promovido dos sub-19, assumiu o comando do Marinhense na semana da visita ao Estádio José Alvalade, após a suspensão preventiva do ex-técnico Rui Sacramento.



“Apesar da instabilidade e de realmente ser atípico, tivemos a sorte de encontrar um grupo de trabalho focado, possivelmente pela importância do jogo que é, o que nos facilitou imenso o nosso trabalho. Honestamente correu acima das nossas expectativas. Estamos motivados”, disse Renato Sousa, na antevisão do jogo.



Brincando com o facto da Marinha Grande ficar perto do Santuário de Fátima, o técnico de 36 anos, natural de Leiria, afirmou que até podem "acreditar em milagres".



“ Por que não? No futebol, tudo pode acontecer. Todos nós, de certeza absoluta, já tivemos conquistas que pensaríamos que nunca iríamos ter. Vamos lutar. Temos uma massa associativa que precisa de ver o Marinhense a lutar por este jogo”, prometeu.



Renato Sousa lembrou que o Marinhense já conseguiu vencer o Sporting há muitos anos “na casa do favorito” e reforçou que a equipa vai “desfrutar e tentar ser competitiva”.



O treinador reconheceu que "é uma luta desigual", mas o grupo vai “fazer os possíveis” para ser ‘tomba gigantes’.



Com poucos dias de preparação com a equipa, Renato Sousa confessou que “estes são daqueles jogos que são fáceis de trabalhar e que qualquer equipa técnica gostava de apanhar, porque os jogadores estão motivados por si”.



“Vão jogar para as suas famílias, vão jogar para os seus amigos, vão jogar para um clube que tem um peso enorme também a nível de história. É tudo muito positivo e as coisas vão surgir naturalmente. Eles querem desfrutar do momento, sempre com a devida responsabilidade, porque temos também de respeitar o nosso símbolo e os adeptos que também estão a fazer força para que consigamos um resultado improvável”, acrescentou.



Renato Sousa admitiu que tudo é “muito desafiante”, mas a resposta à proposta para assumir a equipa que milita na quarta divisão do futebol português de forma interina foi imediata.



“Também sentimos que estamos em representação dos outros treinadores de futebol de formação, que tão bem trabalham mas não têm este tipo de oportunidades que hoje estamos a ter”, adiantou.



Insistindo no favoritismo do Sporting, bicampeão nacional e detentor do troféu, o treinador revelou que reuniu com os capitães de equipa para perceber como se “sentem mais confortáveis”.



“Tentámos ajustar a organização da equipa nesse sentido. Obviamente que durante grande parte do jogo vamos passar o tempo em organização defensiva. Aproveitámos para explorar a nível de transição ofensiva com duas três soluções com que a equipa está identificada”, precisou.



Em declarações à agência Lusa, esta quinta-feira, João Carlos Pereira, presidente do clube da Série C do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, confirmou o afastamento da restante equipa técnica liderada por Rui Sacramento, acusado de alegado abuso psicológico aos futebolistas da equipa marinhense.



De saída está também o adjunto Manuel Xabregas, que orientou os treinos desde terça-feira, um dia depois de a direção do Marinhense ter comunicado a instauração de um procedimento disciplinar e a suspensão preventiva do antigo treinador de forma cautelar.



Renato Sousa, de 36 anos, vai assumir a transição interina na companhia de mais cinco elementos das camadas jovens do clube, tais como Marco Costa e João Órfão, adjuntos dos sub-19, Luís Neto e José Olival, treinadores dos sub-17 e sub-15, respetivamente, e Alexandre Carvalho, técnico de guarda-redes da formação.



O conjunto da Marinha Grande vai visitar o Sporting no sábado, a partir das 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal.