Mathieu assina pelo Sporting até junho de 2019 após rescisão com FC Barcelona

Lusa 07 Jul, 2017, 15:36 / atualizado em 07 Jul, 2017, 16:19 | Sporting

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Jérémy Mathieu para a assinatura de um contrato válido para as próximas duas épocas desportivas e com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros", lê-se no sítio oficial dos `leões` na Internet.

Mathieu, de 33 anos, conta cinco internacionalizações e chega ao Sporting após três temporadas no emblema catalão, durante as quais marcou quatro golos em 91 jogos, depois de ter alinhado por clubes como Valência, Sochaux e Toulouse.

"O FC Barcelona e o jogador Jérémy Mathieu acordaram a resolução antecipada do seu contrato. Agora, o jogador francês vai assinar, nas próximas horas, com o Sporting, e vai colocar um ponto final na sua etapa `blaugrana`", lê-se no sítio do emblema catalão.

Os `culés` destacam a conquista de nove títulos: três Taças do Rei, dois campeonatos, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supertaça da Europa e uma Supertaça de Espanha.