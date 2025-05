Mauro Couto quer vencer a Taça

O jovem é um dos jogadores principais da formação secundária, pela qual realizou um total de 29 jogos na Liga 3, assinando quatro golos e três assistências, o extremo, de 19 anos, também se sagrou campeão nacional pela equipa principal e participou na caminhada dos verdes e brancos rumo ao Jamor.



“Foi uma época melhor do que esperava. Obviamente que tínhamos estes objetivos traçados no início da época, mas só quando acontece é que realmente cai a ficha e conseguimos olhar um bocadinho para trás e ver o quão bom foi”, disse Mauro Couto, em declarações à agência Lusa, à margem de uma sessão de autógrafos na loja oficial do clube, em Lisboa.



A estreia no campeonato pela equipa principal do emblema leonino, em 22 de dezembro, após ser lançado por João Pereira no empate com o Gil Vicente (0-0), para a 15.ª jornada, foi “difícil de explicar”, mas o sentimento é de “muita gratidão e muito orgulho”.



“Foi um sonho, é difícil de explicar. É um clube que amo, em que tive sempre o sonho de jogar. Quando estou lá dentro com a camisola, quando estou com eles (jogadores) e sinto os adeptos, é sempre uma coisa muito difícil de explicar. É um sentimento de muita gratidão, muito orgulho e agregar a isso um campeonato nacional é, sem dúvida, um sonho”, expressou.



Estreia oficial em Alvalade



Contudo, foi em Alvalade que vestiu pela primeira vez a camisola dos "leões" de forma oficial, na difícil vitória nos oitavos de final da Taça de Portugal, após prolongamento, diante do Santa Clara (2-1), pelo que tem uma pequena esperança de poder ser chamado pelo treinador Rui Borges para a final de domingo, diante do Benfica.



“Não sabemos de nada, a semana ainda é longa até ao jogo, mas, sem dúvida, que vou estar a apoiar a equipa quer seja no banco, na bancada ou em casa. É o meu clube de coração e nem é por ganhar a medalha, mas porque é o meu clube a ganhar o troféu, mais um, e é motivo de orgulho para toda a gente sportinguista”, declarou.



Perspetivando a temporada 2025/26 no segundo escalão do futebol português, Mauro Couto reconhece que será um patamar de “oportunidade para todos os jovens”, com os olhos postos na I Liga.