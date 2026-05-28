Médio brasileiro Pedro Lima é o segundo reforço do Sporting

"Pedro Lima é reforço da equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal para a temporada 2026/27. O médio brasileiro de 23 anos assinou contrato válido até 2031, blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros", explicou o Sporting em comunicado.

Depois da contratação do uruguaio Rodrigo Zalazar ao Sporting de Braga, os `leões` avançaram para nova aquisição no mercado interno, apostando no médio de 23 anos, que representou o despromovido AVS.

Antes de chegar a Portugal, Pedro Lima representou os croatas do Osijek e os ingleses do Norwich, sempre por empréstimo do Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, clube no qual fez a formação e chegou à equipa principal.

Na última época, a de estreia na I Liga, Pedro Lima disputou 29 jogos pelo AVS, com seis golos marcados, dois deles frente ao Sporting, no campeonato e na Taça de Portugal.

Apesar da despromoção do AVS, os desempenhos do médio chamaram a atenção da equipa orientada por Rui Borges, que avançou para a contratação com vista à nova época, depois de terminar 2025/26 sem qualquer troféu.

Pedro Lima fala em sonho realizado após assinar pelo Sporting





O médio brasileiro Pedro Lima assumiu ter concretizado um sonho, ao chegar a um clube como o Sporting, com o qual assinou até 2031, realçando a oportunidade de disputar a Liga dos Campeões de futebol.





"É uma alegria imensa, um orgulho, chegar a este nível e representar um clube tão grande como o Sporting. Não vejo a hora de começar. Trabalhei desde criança para ter uma oportunidade destas e é um reconhecimento do que fiz desde lá. Chegar a este patamar é um sonho realizado", assumiu, em declarações aos canais dos `leões`.



Adiantando que quer afirmar-se "dentro do grupo, ter oportunidades, aproveitá-las da melhor maneira, dar alegrias aos adeptos e à equipa, e lutar por títulos", apontando a Liga dos Campeões como outro sonho.



"Sempre sonhei chegar a este patamar, trabalhei muito para isso e saber que na próxima época vou ter essa oportunidade é a realização de um sonho. É muito gratificante poder representar um clube deste tamanho na Liga dos Campeões", disse.



Após uma temporada no AVS, o médio, de 23 anos, despertou a atenção do clube `leonino`, apesar da despromoção da equipa nortenha, ao serviço da qual disputou 29 jogos, com seis golos marcados, dois deles frente ao Sporting, no campeonato e na Taça de Portugal.



"Foi um período de amadurecimento muito grande para mim, como pessoa também. Foram experiências que me acrescentaram muito para chegar aqui, ter esta oportunidade e estar o mais preparado possível", afirmou.



Sobre o Sporting, o brasileiro diz que "é um clube incrível", e lembrou a "atmosfera incrível" em Alvalade, onde jogou duas vezes esta temporada, garantindo ser um jogador polivalente.



"Já fiz qualquer uma das posições do meio-campo, vou dar o meu máximo em qualquer função. Podem esperar alguém que vai entregar-se durante todo o jogo e vai dar o máximo por esta camisola para trazer muitas alegrias para todos. Independentemente de onde esteja dentro de campo, vou batalhar e dar sempre o melhor", assegurou.



Antes de chegar a Portugal, Pedro Lima representou os croatas do Osijek e os ingleses do Norwich, sempre por empréstimo do Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, clube no qual fez a formação e chegou à equipa principal.



Depois da contratação do uruguaio Rodrigo Zalazar ao Sporting de Braga, os `leões` avançaram para nova aquisição no mercado interno, apostando no médio de 23 anos.



NFO (AJO) // JP

