Médio do Sporting Daniel Bragança com traumatismo na perna esquerda

O médio do Sporting Daniel Bragança está a contas com um traumatismo na anca esquerda, anunciaram hoje os ‘leões’, que prosseguiram a preparação para o encontro de quinta-feira com a Atalanta, para a Liga Europa de futebol.

“Durante a sessão de trabalho, Iván Fresneda continuou a cumprir o seu plano de tratamento, enquanto Daniel Bragança está a contas com um traumatismo na anca esquerda”, pode ler-se numa nota dos ‘verdes e brancos’ do treino de hoje.



O médio de 24 anos perdeu toda a temporada 2022/23 por lesão e este ano voltou às escolhas do treinador Rúben Amorim, sendo aposta em 15 jogos (dois golos).



O emblema lisboeta parte na quarta-feira para Itália depois de novo treino, pelas 10:00, ainda em Portugal, para defrontar a Atalanta, na quinta-feira, para o Grupo D da Liga Europa.