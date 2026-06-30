Médio espanhol Sergi Altimira é reforço do Sporting por cinco épocas

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting informa ter adquirido a título definitivo, totalidade dos direitos desportivos e económicos do jogador Sergi Altimira, pelo montante de 18,250 ME, aos quais podem acrescer até dois milhões, condicionados ao cumprimento de objectivos individuais e colectivos.



"Informa-se, ainda, que o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD e pelo Real Betis em partes iguais e que os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência ascendem a 1.760.000,00 (um milhão setecentos e sessenta mil euros)", refere também o comunicado enviado à CMVM



Altimira, de 24 anos, fez a formação no FC Barcelona e no segundo ano de juniores no CE Sabadell, equipa das distritais e na qual também chegou aos seniores, antes de sair no mercado de verão de 2023/24 para o Betis, por dois milhões de euros.



“Estou muito feliz e com muita vontade de começar. (…) O passo que tinha de dar era o de vir para o Sporting. Houve muito interesse, apostaram muito em mim e qualquer jogador tem de ir para onde mais o querem. Estou muito feliz por estar aqui”, afirmou, em declarações aos canais de comunicação do clube, o jogador que, em três épocas na equipa andaluza, disputou 109 jogos, e marcou cinco golos.



Altimira revelou que antigos companheiros no Betis, como o guarda-redes Rui Silva, lhe disseram "maravilhas” sobre o emblema lisboeta e destacou o facto de o Sporting ser “um clube muito importante em Portugal e na Europa”.



O médio espanhol assumiu que tem como referência Sergio Busquets, que se notabilizou no FC Barcelona: “Tento inspirar-me nele e nas suas características. Acredito ter um controlo de bola muito bom e um bom passe. Formei-me na La Masia (academia dos catalães) ao longo de sete anos e aprendi muito. Quero ajudar os companheiros na defesa e criar jogo no ataque".



Regozijou-se ainda pelo facto de se ir estrear na Liga dos Campeões e o “muito entusiasmo e vontade” por ouvir o hino da competição em Alvalade, esperando voltar a fazer nova campanha positiva – “ou até melhor” -, que na temporada transata se estendeu aos quartos de final.



Assumiu como “objetivo principal ganhar todos os títulos possíveis”, confiando que vai ser um “grande ano” e prometendo “dar tudo” pela camisola do Sporting.



Para a próxima época, o Sporting já assegurou também os médios Rodrigo Zalazar (ex-Sporting de Braga), Silas Andersen (ex-Hacken), Issa Doumbia (ex-Veneza) e Pedro Lima (ex-AVS).