Médio João Simões tem fratura num pé e aumenta lista de lesionados no Sporting

O médio é ausência certa para os próximos tempos, juntando-se a uma onda de lesões que afeta o plantel e que engloba também Morten Hjulmand, que saiu lesionado no jogo na Alemanha e está entregue à Unidade de Performance.

O dinamarquês, que chegou a Lisboa de muletas, já estava indisponível para o jogo de domingo com o AVS, da 23.ª jornada da I Liga, depois de ter sido expulso no empate em casa diante do Arouca (2-2), na última ronda.

O treinador `leonino` não conta também com Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Daniel Bragança, Morita e St. Juste, e mantém-se a dúvida em relação a Gonçalo Inácio, que também foi substituído no jogo da `Champions`, com aparentes problemas musculares.

No treino de hoje, os `leões` apenas sublinharam as ausências de João Simões e Hjulmand, numa sessão em que o treinador chamou vários futebolistas da formação, nomeadamente Eduardo Felicíssimo, Lucas Anjos, Manuel Mendonça, Henrique Arreiol, Kauã Oliveira, David Moreira, Afonso Moreira, Alexandre Brito e José Silva.

O campeão Sporting, que lidera o campeonato, com 52 pontos, mais dois do que o Benfica, visita no domingo o AVS (16.º), já depois de as `águias` receberem no sábado o Boavista (18.º e último).